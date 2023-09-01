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НовостиОбщество1 сентября 2023 9:31

В Воронежской области за сутки на неправильной тонировке поймали 50 водителей

Речь идет о передних боковых стеклах
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

За сутки сотрудники ГИБДД на территории Воронежской области к ответственности привлекли 50 водителей, которые управляли автомобилями с затонированными передними боковыми стеклами. Об этом сообщили в структуре 1 сентября.

В отношении нарушителей выписаны административные протоколы. В их автомобилях светопропускаемость передних боковых стекол не соответствовала установленным требованиям ГОСТа. Им грозит штраф в размере 500 рублей.

Стражи порядка напомнили, что управление транспортом, стекла на котором не соответствуют нормам по пропусканию света, запрещено.