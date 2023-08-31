В воронежской Отрожке открыли новый железнодорожный остановочный пункт

Фото - Марина Сонина, ЮВЖД

Новый железнодорожный остановочный пункт «Богатырская» появился в Отрожке. Он заработал 31 августа. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД.

Здесь будут останавливаться пригородные поезда для удобства пассажиров.

Ранее стало известно, что новая остановка появилась у экскурсионного поезда «Бобренок». На остановочном пункте «14 км» пассажиры смогут посетить усадьбу Соколовых в селе Никольское.

А осенью появится еще одна железнодорожная остановка «Центральный парк». Платформу строят на 247 км перегона Воронеж 1-Отрожка ЮВЖД.