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НовостиОбщество31 августа 2023 11:56

В воронежской Отрожке открыли новый железнодорожный остановочный пункт

На платформе «Богатырская» будут останавливаться пригородные поезда
Евгения ФРОЛОВА
Фото - Марина Сонина, ЮВЖД

Фото - Марина Сонина, ЮВЖД

Новый железнодорожный остановочный пункт «Богатырская» появился в Отрожке. Он заработал 31 августа. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД.

Здесь будут останавливаться пригородные поезда для удобства пассажиров.

Ранее стало известно, что новая остановка появилась у экскурсионного поезда «Бобренок». На остановочном пункте «14 км» пассажиры смогут посетить усадьбу Соколовых в селе Никольское.

А осенью появится еще одна железнодорожная остановка «Центральный парк». Платформу строят на 247 км перегона Воронеж 1-Отрожка ЮВЖД.