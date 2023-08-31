Вновь сел пьяным за руль и попал под уголовное дело лишенный прав воронежец

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения. Его автомобиль изъят и помещен на стоянку. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 31 августа.

35- летнего мужчину на «ВАЗ 2109» стражи порядка остановили у дома № 60 по улице Шишкова для проверки документов. У него имелись признаки опьянения, что подтвердило медосвидетельствование. Оказалось, что он уже был лишен водительских прав за нетрезвую езду в сентябре 2022 года. В отношении него составили четыре административных материала.

А отдел дознания возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до трех лет.