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НовостиПроисшествия31 августа 2023 9:46

Вновь сел пьяным за руль и попал под уголовное дело лишенный прав воронежец

Водитель из Воронежа лишился автомобиля за пьяную езду без прав и попал под уголовное дело
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения. Его автомобиль изъят и помещен на стоянку. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 31 августа.

35- летнего мужчину на «ВАЗ 2109» стражи порядка остановили у дома № 60 по улице Шишкова для проверки документов. У него имелись признаки опьянения, что подтвердило медосвидетельствование. Оказалось, что он уже был лишен водительских прав за нетрезвую езду в сентябре 2022 года. В отношении него составили четыре административных материала.

А отдел дознания возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до трех лет.