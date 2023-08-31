Два человека пострадали в ДТП с фургоном в воронежском райцентре

Фото - регионального главка МВД

Авария произошла на улице Калинина в Бутурлиновке в 8:00 30 августа. В столкновении Ford Transit с ВАЗ-21074 у дома №188а пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, 34-летний житель Липецкой области на Ford хотел проскочить перекресток на красный сигнал светофора. В результате столкнулся с ВАЗом, которым управлял 62-летний мужчина.

В итоге пострадал водитель легковушки и его 55-летняя пассажирка. Их увезли в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.