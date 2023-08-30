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НовостиПроисшествия30 августа 2023 12:08

Более двух миллионов рублей потеряла доверчивая жительница Воронежа

Она выполнила указания телефонных аферистов
Алексей СЕРГУНИН
У десяти жителей Воронежской области за минувшие сутки похитили деньги с банковских карт.

У десяти жителей Воронежской области за минувшие сутки похитили деньги с банковских карт.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОП № 8 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 34-летней местной жительницы о том, что она стала жертвой мошенников. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Потерпевшая пояснила, что на ее телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заверил, что с ее банковским счетом совершались подозрительные действия. Аферист порекомендовал ей сотрудничать для предотвращения хищения денег.

Правонарушитель получил от жертвы персональные данные. После предоставления конфиденциальной информации злоумышленнику с банковского счета потерпевшей было похищено 2,123 миллиона рублей.

Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрированы 11 сообщений о мошенничестве, и еще десять заявлений о кражах с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Общий ущерб составил более 4,29 миллиона.