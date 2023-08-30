Школьные принадлежности из Воронежской области доставили в ЛНР

Фото пресс-службы Общественной палаты региона.

Канцелярские товары, которые собирали жители Воронежской области, доставили в ЛНР и передали местным мальчишкам и девчонкам. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты региона. Школьные принадлежности собирали в рамках акции «ПоМожем!», проходившей с 24 июля по 20 августа.

– В настоящий момент этот гуманитарный груз очень поможет собрать детей из малообеспеченных семей к школе. Детки смогут учиться и получать хорошие оценки, - отметил председатель комиссии по здравоохранению Андрей Бердников, сопровождавший груз.

Представители администрации Белокуракинского района и глава администрации Новопсковского района ЛНР лично встретили воронежскую делегацию. Они адресовали слова благодарности всем, кто принимал участие в акции.