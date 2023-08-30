Два детских сада объединили в Воронеже

В Воронеже объединили два детских сада. К дошкольному учреждению №15 (проспект Труда, 31) присоединили 40-й садик (проспект Труда, 19). Постановление о реорганизации опубликовано на сайте городской администрации.

Важно, что объединение произойдет с сохранением основных целей деятельности организаций. Куратором детского сада №15 назначена руководитель управления образования и молодежной политики администрации Воронежа Любовь Кулакова. Имущество 40-го садика закрепят за детсадом №15. Контролировать исполнение постановления будет вице-мэр по социальной политике.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в прошлом месяце в Воронеже к городской клинической больнице скорой медицинской помощи №1 (БСМП) присоединили родильный дом №3 на проспект Труда, 38.