В Воронеже ищут пропавшего 49-летнего мужчину

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

Волонтеры объявили поиски 49-летнего Олега Павлова из Воронежа. Ориентировку на мужчину опубликовали добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» 29 августа.

Мужчина проживает в Левобережном районе. О нем ничего не известно вот уже три недели. Он ушел из дома 7 августа и с тех пор не возвращался.

Известны его приметы: 170 см, плотное телосложение, седые волосы и серые глаза. В день исчезновения был одет в белую рубашку в мелкую клетку, черные джинсы, черную бейсболку и черно-оранжевые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Олега Павлова, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).