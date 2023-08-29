Воронежские власти не смогли решить проблему пробок на улице Шишкова

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В связи с корректировкой движения на улице Шишкова автомобилисты жалуются на массовые заторы. Специалисты администрации вместе с сотрудниками ГИБДД провели анализ возникновения пробок. Однако вариантов их минимизации найдено не было в связи с тем, что необходимо проведение ремонтных работ. Об этом рассказали в управлении дорожного хозяйства Воронежа 29 августа.

Напомним, сейчас ведутся работы по переустройству подземных коммуникаций при строительстве автомобильной дороги от улицы Шишкова к улице Тимирязева. Из-за этого до 6 сентября действует временная схема организации дорожного движения.

Воронежцев заверили, что любые изменения и ограничения неизбежно вызывают неудобства и пробки, особенно, в первые дни. Но меры эти вынужденные и только на время. Подрядчику для ускорения работы и минимизации неудобств поставлена задача перейти на круглосуточный режим работы.