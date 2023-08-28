В центре Воронежа появился новый пешеходный переход

В Воронеже сделали еще одну «зебру». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В самом центре Воронежа, возле главного железнодорожного вокзала столицы Черноземья, появился новый пешеходный переход. Его «нарисовали» между памятником генералу Черняховскому и домом № 1 на улице Мира. Надо сказать, что в этом месте достаточно оживленное движение. И до недавнего времени пешеходы перебегали этот участок дороги на свой страх и риск.

На данный момент сам памятник герою Великой Отечественной войны И.Д.Черняховскому реставрируют. Место работ огородили забором. В ходе ремонта памятник почистят, покроют лаком и краской, уберут вмятины и сколы.