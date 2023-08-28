В Воронеже стенд с фото Героев России вынесли на мусорку

У воронежского музея «Диорама» на левом берегу Воронежа прохожие могли стать свидетелями далеко не бережного обращения со стендом с фото Героев России, граничащего с кощунством. Его вынесли на улицу и поставили недалеко от мусорного контейнера. Фото этого весьма неприятного соседства выложил на своей странице в соцсети активист-общественник Александр Никитин.

В мэрии Воронежа так прокомментировали инцидент:

- В Музее-диораме идет масштабный капитальный ремонт здания и внутренних помещений. Во время ремонтных работ информационный стенд был перемещен работниками подрядной организации на улицу. Никто не пытался умалить подвиги Героев. Администрация учреждения уже разъяснила подрядной организации о недопустимости размещения музейных материалов таким образом. Сейчас стенд убрали в одно из помещений. Кстати, вскоре в музее появится не только новое оборудование, но также будут обновлены и существующие информационные материалы. К сожалению, такие эксцессы случаются, мы приносим гражданину извинения за доставленные неприятные эмоции.