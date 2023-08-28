В Воронежской области «Опель» насмерть сбил 50-летнего велосипедиста

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 27 августа, примерно в 21:30 часов на нулевом километре автодороги «М-4 «ДОН» - Лиски - село Лискинское» 70-летний местный житель, управляя «Опелем Астрой», наехал на попутно движущегося велосипедиста, 50-летнего жителя Лискинского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте до приезда «скорой». Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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