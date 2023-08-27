В Воронежской области срочно ищут 76-летнего рыбака

Ориентировка волонтеров

Сегодня вечером, в воскресенье, 27 августа, волонтеры объявили срочные поиски 76-летнего Михаила Агеева. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Пенсионер проживает в Каменском районе. По словам волонтеров, он уехал на рыбалку в населеный пункт Колодезное Подгоренского района. И с субботы, 26 августа, на связь не выходит.

Из примет Михаила Агеева: рост 170 см, волосы черные с проседью, глаза серые. Во что одет был, неизвестно.

Если вы что-либо знаете о нем, позвоните, пожалуйста, волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или 112.