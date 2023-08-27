Пьяный автомобилист устроил массовое ДТП с пострадавшими в Нововоронеже

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла днем ранее в 13.16 у дома №13 по Воронежскому шоссе в Нововоронеже. В столкновении четырех автомобилей пострадали два человека. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 27 августа.

По предварительным данным полиции, пьяный 46-летний водитель на Ford Focus выехал на встречную полосу и врезался сначала в ВАЗ-211440 под управлением 41-летнего мужчины, затем в ВАЗ-210410, за рулем которого находился 71-летний автомобилист, потом его отбросило в Hyundai Elantra с 23-летним водителем.

В ДТП пострадали водители двух автомобилей ВАЗ. Они были доставлены в больницу.

Полиция проводит проверку.