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НовостиПроисшествия27 августа 2023 10:27

Пьяный автомобилист устроил массовое ДТП с пострадавшими в Нововоронеже

Пьяный водитель на Ford Focus спровоцировал аварию с тремя автомобилями в Нововоронеже
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла днем ранее в 13.16 у дома №13 по Воронежскому шоссе в Нововоронеже. В столкновении четырех автомобилей пострадали два человека. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 27 августа.

По предварительным данным полиции, пьяный 46-летний водитель на Ford Focus выехал на встречную полосу и врезался сначала в ВАЗ-211440 под управлением 41-летнего мужчины, затем в ВАЗ-210410, за рулем которого находился 71-летний автомобилист, потом его отбросило в Hyundai Elantra с 23-летним водителем.

В ДТП пострадали водители двух автомобилей ВАЗ. Они были доставлены в больницу.

Полиция проводит проверку.