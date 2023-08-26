Мужчин из райцентра под Воронежем наградили за работу в ночь военного мятежа

Глава администрации Новоусманского района Дмитрий Маслов с одним из награжденных мужчин. Фото: администрация Новоусманского района ВКонтакте.

В администрации Новоусманского района вручили муниципальные награды ударно поработавшим в ночь военного мятежа рабочим людям. Среди них сотрудники коммунальных организаций, слесари, операторы оборудования, трактористы, водители бульдозеров и школьных автобусов.

В ночь на 24 июня эти люди вышли на работу. Они перекрывали дороги, неопускали никого в зону возможного огневого контакта, обеспечивали стабильное функционирование объектов критической инфраструктуры.

- Вы не военные, не силовики, никто из вас не знал, чем обернется этот день. Но ни один из вас не отказал, не сказался больным, не стал искать отговорок, - сказал на церемонии награждения глава Новоусманского района Дмитрий Маслов.

Напомним, 24 июня была пресечена попытка мятежа со стороны руководства и некоторых членов ЧВК «Вагнер». А 23 августа потерпел крушение самолет, в которым, по данным Росавиации, находился глава «Вагнера» Евгений Пригожин и сооснователь ЧВК Дмитрий Уткин. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли.