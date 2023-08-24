В Воронеже школьным питанием займется московская компания

Воронежских школьников в будущем учебном году будут кормить москвичи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школьное питание в Воронеже доверили московской компании ООО «ГК Фьюжен менеджмент». Эта организация победила в 19 торгах. И теперь будет обслуживать 112 воронежских школ, за что власти заплатят почти 706 миллионов рублей. 16 договоров уже заключили, три на стадии подписания. На еще один оставшийся лот из трех школ с начальной ценой в 46,2 млн рублей никто не подал заявки. В итоге проведут повторные торги.

Итоги аукционов обжаловали в ярославском Комбинате социального питания. Юристы этой компании утверждают, что из-за сбоев на сайте оператора торгов их заявки просто не увидели. При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) признали жалобу необоснованной. Однако ярославцы намерены оспорить и это решение.

В мэрии отметили, что немалую роль в оказании такого доверия группе «Фьюжен» сыграло то, что этот подрядчик выполнил все условия предыдущих контрактов. К тому же оператор питания, помимо исполнения непосредственных обязанностей, принимал активное участие в проведении праздников, поздравлении ветеранов, участвовал в областном смотре-конкурсе столовых.