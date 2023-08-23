В воронежской многоэтажке загорелась шахта лифта

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области.

Сегодня, 23 августа, в Воронеже в доме №283 по улице 45-й Стрелковой Дивизии произошел пожар. По информации регионального МЧС, в 15:28 загорелся мусор в шахте лифта.

- Возгорание удалось ликвидировать в 15:41. Вероятная причина – искра от сварочных работ, - уточнили в пресс-службе ведомства.

На месте работали два отделения ПСЧ-6, одно отделение ПСЧ-2 и одно отделение СПСЧ. Всего к ликвидации пожара привлекалось 14 человек и четыре единицы техники.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в селе под Воронежем на пожаре обнаружили труп хозяйки дома.