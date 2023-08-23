Воронежские легкоатлеты завоевали еще три золота на международных соревнованиях

Светлана Аплачкина пополнила свою коллекцию медалей золотом и серебром. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские легкоатлеты отлично выступили в Екатеринбурге в финале международных соревнований «Королева Российского спорта».

Светлана Аплачкина вновь победила на дистанции 1500 метров с результатом 4,08.11 сек. Она обогнала всех сильнейших спортсменов России. Также Светлана стала второй на дистанции 5000 метров, показав результат 15,10.46 сек.

В прыжках в длину победил воронежец Юрий Ожгибесов. При этом он установил личный рекорд 7 м 91 см. Юрию не хватило всего 4 см до норматива мастера спорта международного класса.

На дистанции 400 метров с барьерами Эмилия Тангара победила с новым рекордом Воронежской области (56,13 сек.). На той же дистанции Ирина Баулина стала четвертой, с результатом 58,03 сек.

Эмилия Тангара готовится к забегу, в котором вновь побьет рекорд Воронежской области. Фото: cspsk-vrn.ru

Совсем неплохо выступили и еще два воронежских спортсмена. На 200-метровке Владислав Доронин стал четвертым – 21,22 сек. А Алина Бозюкова на дистанции 100 м с/б заняла пятое место с результатом 13,25 сек.