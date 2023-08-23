В Воронеже пьяную автоледи на «Инфинити» отстранили от управления

Нетрезвую даму отстранили от управления, а автомобиль поместили на специализированную площадку. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 22 августа, у дома № 29 по улице Кольцовской в Воронеже для проверки документов автоинспекторы остановили «Инфинити Ку Икс 80» под управлением 46-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

«Алкотектор» показал 1,558 мг/л наличия абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. С показаниями прибора женщина согласилась. В ее отношении составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. В итоге даму отстранили от управления, а автомобиль поместили на специализированную площадку.