До 44,5 тысячи рублей выросла средняя предлагаемая зарплата учителей в Воронеже

В ТОП-3 городов с самым высоким жалованьем у педагогов вошли – Москва (74 034), Сургут (62 097) и Калуга (57 813). Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В июле этого года в Воронеже средняя предлагаемая зарплата для учителей выросла до 44 481 рубля, что на 1 529 рублей больше, чем 12-ю месяцами ранее. Эти данные сегодня, 23 августа, предоставили аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

При этом средняя зарплата учителей по стране выросла за год с 40,2 до 45 тысяч. В ТОП-3 городов с самым высоким жалованьем у педагогов вошли – Москва (74 034), Сургут (62 097) и Калуга (57 813). У Воронежа 30-й результат из 45-ти городов. Замыкают рейтинг Оренбург (39 413), Ярославль (38 295) и Чебоксары (36 926).

Тем временем, за год уровень конкуренции среди учителей в стране упал с 10,1 до 6,8 человек на место. В Воронеже этот показатель оказался ниже среднероссийского – 6,6.