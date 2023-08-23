Под Воронежем полицейский спас чуть не утонувшую женщину

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Панинском районе полицейский спас женщину, своевременно оказав ей помощь.

Инцидент произошел днем 20 августа в селе Федоровка. Сотрудник полиции отдыхал со своей семьей на пруду. А когда они собрались уезжать, заметили взволнованную женщину, которая звала на помощь. Оказалось, ее 58-летняя мать, страдающая бронхиальной астмой, купаясь в пруду, почувствовала себя плохо и стала тонуть. Дочь и зять смогли вытащить ее на берег, но женщина находилась без сознания.

Сержант внутренней службы оказал первую помощь, сделав женщине непрямой массаж сердца, после чего она пришла в себя. После этого даму доставили в больницу.