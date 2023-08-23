Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 10:08

Воронежцам предлагают поучаствовать в благотворительной акции «Добрый букет»

Им предлагают за счет экономии на покупке букетов для учителей помочь больным онкологией детям
Юрий КОЗЛОВ
Учителю можно купить и один большой букет от всего класса.

Учителю можно купить и один большой букет от всего класса.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Воронежцам, желающим помочь детям, страдающим от онкологии, предлагают стать участниками благотворительной акции «Добрый букет». Суть ее в следующем – родителям школьников предлагают не покупать учителям цветы от каждого ребенка, а скинуться всем на один общий букет от каждого класса. А сэкономленные деньги можно будет направить на помощь онкобольным детям.

Тем, кто примет решение сделать такое доброе дело, нужно пройти регистрацию на сайте организации «Добросвет». Чтобы сделать это, нужно перейти по ссылке.