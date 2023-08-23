Воронежцам предлагают поучаствовать в благотворительной акции «Добрый букет»

Учителю можно купить и один большой букет от всего класса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Воронежцам, желающим помочь детям, страдающим от онкологии, предлагают стать участниками благотворительной акции «Добрый букет». Суть ее в следующем – родителям школьников предлагают не покупать учителям цветы от каждого ребенка, а скинуться всем на один общий букет от каждого класса. А сэкономленные деньги можно будет направить на помощь онкобольным детям.

Тем, кто примет решение сделать такое доброе дело, нужно пройти регистрацию на сайте организации «Добросвет». Чтобы сделать это, нужно перейти по ссылке.