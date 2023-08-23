Воронежский губернатор обогнал конкурентов на выборах по доходам в 2022 году

Финансовое положение Александра Гусева за год заметно улучшилось. Фото: со страницы Александра Гусева ВКонтакте.

Претенденты на должность губернатора Воронежской области (выборы состоятся с 8 по 10 сентября) отчитались о доходах за 2022 год.

Согласно официальным данным, самый высокий заработок был у действующего главы регионального правительства. Александр Гусев отчитался о доходах на общую сумму 7,036 миллиона рублей. В нее вошли зарплата на посту главы региона, а также перечисления от Социального фонда, Сбербанка и ВТБ. В 2021 году, напомним, доход действующего губернатора был значительно скромнее – 5,3 миллиона рублей.

По декларации, Александру Гусеву на данный момент принадлежат земельный участок площадью 694 квадратных метра и квартира в 114,2 «квадрата». Они расположены в Воронежской области. Также у губернатора есть квадроцикл и три прицепа – в их числе передвижной дом и трейлер. На счетах в банках у главы нашего региона лежат 28,576 млн рублей.

Жена Александра Гусева указала в декларации доход в 781,953 тысячу рублей. Она владеет двумя земельными участками по 1500 кв. м каждый, жилым домом площадью 165,2 «квадрата» и автомобилем Mercedes-Benz GLS450. На счетах Валентины Гусевой находится 191 тысяча рублей.

Из декларации семейной четы Гусевых исчезла квартира площадью 76,1 кв. м, две трети которой принадлежали супругам, а также баня. Возможно, именно с этим связано повышение доходов губернатора.

На втором месте по доходам в 2022 году – председатель воронежского отделения партии «Родина» Игорь Борисов. Он задекларировал доход в 5,313 млн рублей. Деньги к нему поступали от ООО «Строительная компания СТМ-141», ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы», ООО «СТМ-141», ИП Борисов И.Б., а еще из Социального фонда и банка «Тинькофф». В собственности Борисова находятся земельный участок в 725 «квадратов» и автомобиль Audi A6, а также 100% компании ООО «СК СТМ - 141». На банковских счетах лежит около 100 тысяч рублей.

Третье место у представителя ЛДПР, депутата Воронежской облдумы Павла Большова. Согласно данным декларации, в 2022 году он заработал 2,918 млн рублей. Деньги ему перечисляли от Воронежской областной думы, от Социального фонда и банка ВТБ. Большову принадлежит земельный участок площадью 800 «квадратов» в Воронежской области и комната в 18 квадратных метров в Москве. На счетах лидера воронежского отделения ЛДПР в банках – 3,086 млн рублей.

Четвертым по доходам стал представитель партии «Справедливая Россия – За правду» Ярослав Тарасов. В 2022 году он отчитался о доходе в 579,63 тысяч рублей. Деньги ему шли от ОАО «Газпром Газораспределение» и из Социального фонда. Собственности у него, помимо автомобиля «Лада Приора», согласно официальным данным, нет. Жена кандидата на пост губернатора Екатерина Тарасова заработала 511,5 тысяч рублей. Имущества на ее имя также не зарегистрировано.

Самый скромный заработок за 2022 год среди кандидатов на пост губернатора у главы обкома КПРФ Андрей Рогатнев – всего 271,4 тысяча рублей. Деньги к нему поступали от воронежского отделения партии и банка «Тинькофф». В Воронежской облдуме, где Рогатнев возглавляет фракцию коммунистов, он зарплаты не получает. В собственности лидера воронежского отделения КПРФ находятся земельный участок в 456 «квадратов» и жилой дом площадью 108,2 кв. м., а еще автомобили Volkswagen Passat и Ford C-Max. А также около 80 тысяч рублей на счетах. Его жена Светлана Рогатнева отчиталась о доходе в 1,435 млн рублей. В ее собственности два земельных участка (900 и 300 «квадратов») и квартира площадью 59,1 кв. м. и автомобиль Kia Sorento. Так что по сумме всех официальных активов супружеская чета Рогатневых будет побогаче Тарасовых.