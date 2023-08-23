В Воронеже в ДТП с 10 машинами на Антонова-Овсеенко пострадали семь человек

фото Госавтоинспекции Воронежской области

В Госавтоинспекции Воронежской области уточнили количество пострадавших в массовой аварии на Антонова-Овсеенко, 27/1, которая произошла днем 22 августа. По уточненным данным, в ДТП ранения получили семь человек.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, масштабное столкновение автомобилей произошло около 14.50. По предварительным данным полиции, 21-летний водитель «Опель Астра», следовавший по улице Антонова Овсеенко со стороны Московского проспекта в направлении улицы Хользунова, не учел погодные условия и скоростной режим, в результате чего столкнулся с экскаватором-погрузчиком JCB 3C, который двигался в крайнем правом ряду в попутном направлении, затем - с КамАЗом, после чего по инерции произошло массовое столкновение с другими автомобилями, двигавшимися в попутном направлении: «Фольксваген Туарег», «Фольксваген Гольф», «Датсун он-до», «Шевроле Клас», «Хендэ Солярис», «Джип Гранд Чирроки», который врезался в «Ладу Гранта».

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек: водитель «Опеля Астра» и его пассажиры – мужчины 42 и 52 лет, водители «Фольксваген Туарег» (51-летний мужчина), 39-летняя автоледи «Шевроле Клас», 48-летняя автоледи «Фольксваген Гольф», а также 27-летняя пассажирка «Лады Гранта», - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.