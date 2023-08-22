В Воронеже на улице Шишкова снова перекроют движение

С 23 августа по части улицы Шишкова нельзя будет проехать к Московскому проспекту. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 23 августа до 6 сентября в Воронеже снова перекроют часть улицы Шишкова. На этот раз нельзя будет проехать в сторону Московского проспекта. Движение транспорта от АЗС «Юкон» до дома № 142 организуют во встречном направлении по проезжей части, ведущей в центральную часть Воронежа. Ранее было все наоборот. Проезд в сторону Московского проспекта был открыт, а дорога, ведущая в центр, - нет.

Две недели будет действовать такая схема движения. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Перекрытие делают для того, чтобы не было помех переустройству подземных коммуникаций в ходе строительства дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева. Четырехполосная трехкилометровая магистраль вместе с дублером Московского проспекта призваны избавить от пробок жителей Северного микрорайона Воронежа. На дороге от Шишкова до Тимирязева для пешеходов построят четыре надземных перехода с лифтами. Чтобы сохранить природный ландшафт, проложат тоннель. Стоимость проекта дороги – около 1,7 млрд рублей.