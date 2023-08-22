Пропавшую под Воронежем 86-летнюю женщину нашли в овраге

Воронежские волонтеры остановили поиски пропавшей пять дней назад 86-летней Лидии Курасовой. Пенсионерку, которая исчезла в селе Орлово Новоусманского района, нашлась. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Оказалось, пожилую женщину заметили в овраге случайные прохожие. Где пенсионерка была все это время, она не может, поскольку страдает деменцией. Но сейчас пожилая женщина чувствует себя хорошо.

Напомним, пенсионерка пропала в четверг, 17 августа. Последний раз ее видели на Октябрьской улице села Орлово.