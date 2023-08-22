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НовостиПроисшествия22 августа 2023 7:50

Тело мужчины нашли на пожаре в воронежском селе

В сгоревшем доме спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины в селе под Воронежем
Ирина ШАБАНОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Иван Макеев

Неопознанный мужчина погиб на пожаре в частном доме в Нижнедевицком районе сегодня утром, 22 августа. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о загорании в жилище на улице Советской в селе Вязноватовка поступило в 5:25. На место выехали два отделения ПСЧ. С огнем боролись восемь пожарных. Ликвидировать возгорание удалось в 5:50.

Огонь повредил стены и мебель в доме. А на месте пожара спасатели нашли тело мужчины. Его личность устанавливается.