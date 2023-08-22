Проходящий через Воронеж поезд в Крым будет курсировать и осенью

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Рейсы поезда № №159/160 «Москва – Симферополь», проходящего через Воронеж, продлили на осень. Состав будет ходить до декабря 2023 года. Причиной стал высокой спрос на билеты. Об этом рассказали в компании «Гранд Сервис Экспресс» 21 августа.

Там пояснили, что для удобства пассажиров с 30 сентября будет сокращено время в пути. Из Москвы состав будет отправляться в 13.40, а не как ранее в 09.42. На конечную станцию прибудет на следующий день в 20.40. В обратном направлении из Симферополя он едет в 10.40 с прибытием в Москву на следующий день в 23.40.

Состав будет курсировать до вступления в силу нового расписания движения пассажирских поездов 10 декабря 2023 года.