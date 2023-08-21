Почти восемь тысяч паломников отправились в крестный ход из Воронежа в Задонск

Фото пресс-службы Воронежской епархии.

Вчера, 20 августа, из Воронежа в Рождество-Богородицкий мужской монастырь в Задонске отправились около восьми тысяч паломников. Об этом сообщает пресс-служба Воронежской епархии.

Крестный ход «От Митрофана Воронежского – к Тихону Задонскому» стартовал от Благовещенского кафедрального собора с Божественной литургии и молебна. Шествие финиширует 24 августа в монастыре. Там пройдут праздничные богослужения, посвященные памяти святителя Тихона у его мощей.

Количество паломников на протяжении 130-киометрового пути будет увеличиваться или уменьшаться по мере продвижения. Богомольцы пробудут в обители до 26 августа. Именно в этот день чтут память святителя Тихона, епископа Воронежского и Задонского чудотворца.