В 2023 году воронежским автоинспекторам 374 раза пытались дать взятку

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

За семь месяцев текущего года нарушители ПДД 374 раза пытались подкупить сотрудников Госавтоинспекции Воронежской области.

- Во всех патрульных автомобилях установлены стационарные видеорегистраторы, - уточнил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по региону Евгений Шаталов.

Кроме того, в большинстве подразделений сотрудники используют видеорегистраторы, крепящиеся на форму одежды.

Как уточнили в пресс-службе региональной полиции, любая попытка участников дорожного движения уйти от ответственности, предложив сотруднику Госавтоинспекции взятку, фиксируется, и в дальнейшем является поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 219 УК РФ (дача взятки). Всего в текущем году по этой статье возбуждены 26 уголовных дел.