Доверившись мошенникам, жительница Воронежа лишилась 1,3 миллиона рублей

Фото Федяшевой Елены Фото: из архива «КП»

Семь жителей Воронежской области стали жертвами мошенников в минувшие сутки. Общий ущерб составил более трех миллионов двухсот тысяч рублей.

К 58-летней жительнице Коминтерновского района на телефон неизвестный, представившийся сотрудником банка. Мужчина рассказал, что кто-то посягает на ее деньги, хранящиеся на ее счете.

Злоумышленник предложил перевести деньги на «безопасный счет», чтобы защитить их от похищения. Доверчивая женщина выполнила рекомендации незнакомца - отправилась к банковскому терминалу и перевела все имеющиеся денежные средства на указанные ей реквизиты. После этого обманщики перестали выходить на связь, а со счета потерпевшей пропал 1 миллион 135 тысяч рублей.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. По факту возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Кража».