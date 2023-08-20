Крестный ход отправился из Воронежа в Задонск

Фото Воронежской митрополии Фото: Предоставлено

В воскресенье, 20 августа, из Воронежа в Задонский Рождество-Богородицкий монастырь отправился ежегодный Митрофано-Тихоновский крестный ход. Паломники отправились в путь утром 20 августа от Благовещенского собора после завершении Литургии и праздничного молебна.

За четыре дня участники крестного хода пройдут 130 километров. Безопасность паломников в пути обеспечивают сотрудники МВД и казаки.

Первой остановкой в пути стал храмовый комплекс во имя святой блаженной Ксении Петербургской в Северном микрорайоне Воронежа, где для крестоходцев организовали трапезу.

Первая ночевка пройдет у храма в честь Усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи села Староживотинное Рамонского района.