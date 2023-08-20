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НовостиПроисшествия20 августа 2023 13:04

В Семилукском районе Воронежской области в ДТП погиб 19-летний пассажир

На дороге под Воронежем молодой водитель устроил смертельную аварию
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Ранним утром 20 августа на автодороге «Ладное-Нижняя Ведуга» попал в аварию 19-летний местный житель на «Хендай Солярис». По предварительным данным полиции, молодой человек, двигаясь в направлении со стороны поселка Латное в сторону села Н. Ведуга, не справился с управлением и допустил выезд на обочину встречного направления. Там легковушка опрокинулась.

В результате аварии машина превратилась в груду металла, а 19-летний пассажир иномарки получил смертельные травмы и погиб на месте ДТП до приезда врачей.

По данным полиции, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту сотрудниками полиции приводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.