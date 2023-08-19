Под Воронежем за рулем поймали пьяную мать, перевозившую 3 маленьких детей

Скриншот видео из соцсетей Госавтоинспекции Воронежской области

В Терновском районе автоинспекторы спасли от смертельной опасности несовершеннолетних детей. Полицейские остановили «ВАЗ 2112» и заметили, что у автоледи имеются признаки опьянения. У 41-летней женщины за рулем была неустойчивая поза, нарушена речь, изо рта пахло спиртным.

- В присутствии понятых автоинспекторы провели освидетельствование женщины на состояние алкогольного опьянения. «Алкотектор» показал 1,202 мг/л наличия абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. С показаниями прибора женщина согласилась, ее отстранили от управления автомобилем, машину поместили на специализированную площадку, - сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.

Скриншот видео из соцсетей Госавтоинспекции Воронежской области

На нарушительницу составили протокол за пьяную езду, женщине грозит лишение прав и штраф.

Что интересно, ранее она уже привлекалась к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей. Рассматривается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.