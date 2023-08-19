В Воронеже в столкновении трех иномарок пострадал 4-летний мальчик

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Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту массовой аварии с тремя пострадавшими на улице Остужева, 156б, которая произошла днем 18 августа.

По предварительным данным полиции, примерно в 16.10 на Остужева 34-летний водитель «Фольксвагена Поло», следовавший со стороны улицы Изыскателей в направлении Ленинского проспекта, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, столкнулся с движущимся в попутном направлении «Хендэ Элантра» и припаркованным грузовиком «Форд Транзит».

В ДТП пострадали три человека - водитель «Фольксваген Поло» и его пассажиры - 41-летняя женщина и 4-летний мальчик, их доставили в больницу.