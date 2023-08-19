В центре Воронежа задержали обвиняемого в убийстве девушки, найденной в подъезде

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 19 августа в Воронеже поймали обвиняемого по делу об убийстве девушки фитнес-тренера, которую нашли с перерезанным горлом на улице Лилии Рябцевой. Как сообщили "Комсомолке" местные жители, силовики задержали 24-летнего Андрея Коченкова около 8 утра в частном секторе в Центральном районе. Очевидцы говорят, что за домом, где его взяли, правоохранители следили уже много дней.

Сегодня утром на месте задержания стояли машины полиции и "скорой", на земле видны следы крови.

- Полицейскими во взаимодействии с сотрудниками СК задержан обвиняемый в убийстве 28-летней девушки. Обвиняемый обнаружен сотрудниками полиции в бессознательном состоянии с ожогами тела. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

- Следственными органами СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По уголовному делу продолжаются следственные действия. направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - отметили в региональном следственном управлении.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, 15 августа Андрею Коченкову следователи заочно предъявили обвинение, он был объявлен в федеральный розыск. Убийство произошло в начале августа: девушку с резаной раной шеи обнаружили в подъезде на улице Лидии Рябцевой 2 августа, Коченков сразу попал под подозрение, он скрылся с места происшествия.