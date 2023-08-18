На рок-фестиваль «Черноземфест» воронежцы смогут добраться на дежурных автобусах

В Воронеже в течение трех дней, во время проведения рок-фестиваля «Черноземфест», запустят дополнительные дежурные рейсы по основным городским направлениям в сторону Рамонского района. Об этом сообщили в мэрии в пятницу, 18 августа.

С 18 по 21 августа продлят работу следующих дежурных маршрутов - №№ 5, 9КА, 9КС, 16, 49, 80, 90.

Добраться на фестиваль можно будет от остановки «Памятник Славы» по расписанию:

- С 22.40 18 августа до 01.00 19 августа;

- С 22.40 19 августа до 01.00 20 августа;

- С 22.40 20 августа до 01.00 21 августа.

Также с 18 по 20 августа во время «Черноземфеста» запустят допрейсы автобусов №64 и №84, едущих до Сити-парка «Град».