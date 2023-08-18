В Воронежской области пропал без вести 48-летний мужчина

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

Александр Живогляд пропал без вести в Павловске. Последний раз его видели 18 июля, поеред тем, как он ушел из дома и не вернулся. К поискам подключились волонтеры спасательного отряда «Лиза Алерт».

Из ориентировки известны приметы пропавшего: рост 75 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Во что был одет мужчина - неизвестно.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Александра Живогляда, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.