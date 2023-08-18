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НовостиОбщество18 августа 2023 9:44

В Воронежской области пропал без вести 48-летний мужчина

Александра Живогляда ищут с середины июля
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Фото: Предоставлено "КП"

Александр Живогляд пропал без вести в Павловске. Последний раз его видели 18 июля, поеред тем, как он ушел из дома и не вернулся. К поискам подключились волонтеры спасательного отряда «Лиза Алерт».

Из ориентировки известны приметы пропавшего: рост 75 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Во что был одет мужчина - неизвестно.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Александра Живогляда, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.