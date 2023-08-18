В Воронежской области подорожали свинина, курятина и говядина

Покупка мяса все сильнее бьет по кошельку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воронежские статистики сообщили об очередном подорожании мяса. По их прикидкам, килограмм свинины подорожал на 2,52 р. – до 301,02 рублей. Говядина поднялась в цене не так значительно. Но, видимо, просто дальше некуда. При росте цена на 83 копейки кило говядины стоит уже в среднем 467,68 рубля.

Подорожала и курятина. Здесь нечто среднее между говядиной и свининой – цена за кило выросла на 1,89 р. и достигла 199,72 рублей.

Кроме того, поднялась цена за килограмм сосисок и сарделек – сразу на 6% за одну неделю. По данным статистиков, она сейчас находится в районе 377,68 рубля. Кроме того, подорожали охлажденные и мороженые куры – почти на 1%.

В то же время в Воронежской области продолжают дешеветь овощи: картофель, белокачанная капуста, свекла и морковь. Больше всего за неделю снизилась на репчатый лук – на 13,97%, или почти на 6 рублей за килограмм.