В Воронеже пройдет финальный этап чемпионата России по автокроссу

Организаторы обещают не только захватывающие заезды, но и большую развлекательную программу. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

С 14 по 16 сентября в Воронеже на стадионе технических видов спорта «Воронеж-Ринг» (улица 9 Января, 259м) соберутся сильнейшие пилоты нашей страны. Они поборются за победу на финальном этапе чемпионата России по автокроссу. В соревнованиях будут участвовать девять классов автомобилей: багги, прокачанные «Лады», мощные «УАЗы» и «ЗИЛы».

На соревнования приедут представители команды «КАМАЗ-мастер» - сильнейшей команды мирового автоспорта в классе спортивных грузовиков. Привезут туда и легендарный «КАМАЗ» - многократный победитель «Ралли Дакар». Организаторы обещают подготовить большую развлекательную программу и для участников чемпионата, и для зрителей. Их приглашают на финальные заезды. Они стартуют в субботу, 16 сентября в 11.00. Вход для зрителей будет открыт с 10.00.