В Воронеже квартиры в новостройках уменьшились, а съемные подорожали

Квартиры в новостройках съеживаются в размерах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже строители стали экономить на квадратных метрах, а хозяева квартир, сдаваемых в аренду, взвинтили цены. Об этом говорят результаты двух исследований экспертов в сфере недвижимости.

Так, по данным аналитиков «Авито: Недвижимость», размер квартир в воронежских новостройках с июля 2022 года в среднем уменьшился на один квадратный метр, что составляет 19%. На данный момент их средняя площадь – всего 46 квадратных метров.

Причем Воронеж по этому показателю уступает только Сочи. Там размеры квартир в новостройках в среднем снизились на 21%.

Руководитель направления первичной недвижимости «Авито: Недвижимость» Дмитрий Алексеев полагает, что застройщики так стараются сохранить доступность жилья в условиях роста цен на квадратный метр.

В то же время в Воронеже на 11,9% подорожали маленькие съемные квартиры. Теперь за них нужно платить в среднем около 14 075 рублей. Такие данные получили эксперты федерального портала «Мир квартир» в ходе исследования сегмента аренды квартир площадью до 32 квадратных метров.

Цены в среднем по России выросли на 10,5%. Самые дорогие малые по площади квартиры сдают в Москве. Там за них приходится отдавать в среднем 37 572 рубля в месяц. Самые дешевые квартиры до 32 «квадратов» предлагают в Пензе. Там за них в среднем просят 8894 рублей в месяц.

Рост цен, по данным аналитиков, обусловлен увеличившимся спросом, так как покупка квартир для многих россиян становится все более дорогим удовольствием.