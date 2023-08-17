В Воронеже изменится движение маршруток из-за матча «Факела»

В столице Черноземья 20 августа изменится движение маршруток. Изменения связаны с матчем «Факела» и «Пари НН», который начнется в 17.30.

С 7.00 до 21.00 по-другому будут ходить четыре автобуса, сообщил Единый оператор городских пассажирских перевозок:

- №№ 46, 76, С76 - с Плехановской по Кольцовской, пл. Черняховского, Кольцовской, ост. «ж/д вокзал Воронеж-1» и в обратном направлении с Кольцовской по Плехановской и далее по маршрутам;

- № 58 - с ул. Степана Разина по проспекту Революции, пл. Ленина, Плехановской и далее по маршруту и в обратном направлении с Плехановской по пл. Ленина, проспекту Революции, ул. Степана Разина и далее по маршруту.