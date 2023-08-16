Под Воронежем ведущего ветеринарного врача обвиняют во взятках на 480 тысяч

Ветеринарный врач чаще брал мелкие взятки, чем крупные. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 54-летнего ведущего ветеринарного врача отдела эпизоотической и лечебно-профилактической работы Бутурлиновской районной станции по борьбе с болезнями животных. На момент совершения преступления он был заведующим Филиппенковским ветеринарным участком. Его обвиняют по двум статьям – одна карает за получение крупной или по крайней мере значительной взятки (соответственно 1 и 3 случая). По еще двум преступлениям подношение ветврачу квалифицировали как мелкое.

По версии следствия, с октября 2020-го по январь 2022 года ветеринарный врач получил от шести предпринимателей, занимающихся закупками крупного рогатого скота и мяса, взятки на общую сумму более 480 тысяч рублей. Деньги перечисляли на банковскую карту специалиста. За это «вознаграждение» он выдавал ветеринарные справки и свидетельства без осмотра животных перед их убоем и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса.

Материалы о преступной деятельности ветврача передали в Следственный комитет сотрудники региональных ФСБ и МВД.

- В ходе следствия мужчина признал свою вину, дал подробные показания. Их подтверждают также опросы свидетелей, - сообщил руководитель Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Сергей Гольцман.