В Воронеже организацией фестиваля «Город-сад» займется бизнесмен из Лисок

«Город-сад» обойдется казне почти в 20 миллионов рублей. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже завершились торги, в которых определили организатора XIII Международного фестиваля садов и цветов «Город-сад». Победил на аукционе снова индивидуальный предприниматель из Лисок Валерий Пойманов. Он с барского плеча сбавил максимальную цену торгов почти на 10 тысяч рублей – в итоге за работы ему заплатят 15 миллионов 917 тысяч рублей. В торгах участвовала и еще одна фирма, но опыт, наработанный Поймановым, посчитали более заслуживающим доверия – все-таки он занимается этим делом с 2016 года. К тому же конкуренты не пожелали и 10 тысяч с максимальной цены скинуть.

Подрядчику нужно будет установить входную группу и сцену, сделать декорации, фотозоны, разместить выставочные экспозиции и организовать мастер-классы садоводов. Также в его обязанности входит разработка медиаплана и программы форума в целом.

В региональном департаменте природных ресурсов и экологии выбрали и подрядчика, который будет заниматься охраной фестиваля. Победили на торгах представители ООО «Волк-безопасность» из Воронежа. За обеспечение безопасности им заплатят 4 миллиона 72,3 тысячи рублей.

Фестиваль пройдет 2 и 3 сентября в Центральном парке Воронежа.