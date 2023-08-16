Выходные в Воронежской области начнутся с 34-градусной жары

Утомленных солнцем в эти выходные будет немало. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем не августовская жара установилась в Воронежской области. Ранее синоптики предполагали, что в ближайшие выходные пройдут дожди. Однако теперь прогноз изменился – гребень антициклона у нас, по всей видимости, задержится. Причем жара даже усилится.

В ночь на четверг, 17 августа, в районах Воронежской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный, ночью 2-7, днем 6-11 м/c. Ночью +12…+17. Днем +25…+30. В Воронеже ночью прогнозируют +14…+16. А днем - +27…+29.

В пятницу, 18 августа, в районах области ночью будет малооблачно и вновь, скорее всего, обойдется без осадков. Ночью обещают +13…+18, днем +28…+33. В Воронеже в темное время суток ожидают +16…+18. Днем жара усилится по сравнению с предыдущими сутками до +29…+31 градуса.

В субботу, 19 августа, в районах области ночью вновь будет малооблачно и без осадков. Ветер сменится на северо-восточный. Он будет ночью дуть со скоростью 3-8, а днем 6-11 м/c. В темное время суток синоптики обещают +14…+19. А днем +29…+34. В Воронеже также обойдется без дождей. При этом ночью температура будет колебаться от +17 до +19, а днем – от +30 до +32.

В воскресенье, 20 августа, в Воронеже, ночью будет переменная облачность при +19 градусах. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. Днем на солнце иногда будут набегать тучи. Жара не отступит – синоптики прогнозируют температуру в районе +30.