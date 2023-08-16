Обвинение предъявили напавшему на подростка в маршрутке 50-летнему воронежцу

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

50-летнему мужчине, который избил 16-летнего подростка в маршрутном такси за громкий разговор по телефону предъявили обвинение. Он стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии. Об этом рассказали в Следственном управлении СКР по Воронежской области 16 августа.

Напомним, инцидент произошел 4 августа в маршрутке. 16-летний юноша ехал от репетитора и якобы громко разговаривал по мобильнику. Сидевший рядом 50-летний пассажир сделал ему замечание, а затем ударил по лицу и применил болевой прием. Другие пассажиры маршрутки пытались их разнять и сняли произошедшее на видео.

Нападавшего спустя время нашли и задержали. Тот в данный момент находится под домашним арестом. Ход расследования взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.