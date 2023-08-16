В Воронежской области родителям выплатили единое пособие на 102 тысячи детей

Родители 102 тысяч детей могут получить деньги от государства. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Воронежской области с низкими доходами могут получить единое пособие на детей. По сведениям регионального отделения Социального фонда, эту выплату уже получают родители 102 тысяч ребятишек. На эти цели запланировали потратить более 4,7 миллиарда рублей. Сумма пособия может быть разной в зависимости от материального положения той или иной семьи.

- На это пособие могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума. У нас в регионе он составляет 12 363 рубля, - рассказала начальник управления социального обеспечения семей с детьми Инна Вислогубова.

Для получения пособия надо подать заявление через портал Госуслуг, обратиться в клиентскую службу ОСФР по Воронежской области или МФЦ. Отделение фонда самостоятельно запросит необходимые для его назначения документы в соответствующих органах и организациях. Рассмотрение заявления занимает десять рабочих дней со дня регистрации. Если сведения по запросам отделения СФР не поступили, максимальный срок может быть продлен до 30 рабочих дней.

Пособие выплачивают в течение пяти рабочих дней после принятия решения о его назначении. Затем выплату перечисляют ежемесячно 3-го числа на счет в банке или с 3 по 25-е число по графику почты в месяце, следующем за тем, за который выплачивается пособие.

Важный момент - если, скажем, глава семьи работает с зарплатой чуть меньше или чуть больше 30 тысяч рублей, жена - домашняя хозяйка и у них есть несовершеннолетние дети, единое пособие им вряд ли удастся получить. Женщине придется доказывать, что она не имеет возможности устроиться на работу.