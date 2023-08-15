Воронежский театр кукол ставит спектакль по скандальной повести Павла Санаева

Руслан Кудашов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Первой премьерой нового сезона в театре кукол «Шут» станет «Похороните меня за плинтусом» (16+). Ставит спектакль по скандальной повести Павла Санаева режиссер Руслан Кудашов.

В свое время выход повести произвел эффект разорвавшейся бомбы. Павел Санаев – сын известный актрисы Елены Санаевой (Лиса Алиса из «Буратино»), поведал о непростых годах жизни в семье своего дедушки, известного актера Всеволода Санаева («Печки-лавочки», «Белые росы»), где его жена была настоящим диктатором. Родители Елены Санаевой не приняли ее второго мужа Ролана Быкова и мальчика не отдали дочери…

Как отметили в театре, режиссер считает повесть Павла Санаева фундаментальным произведением русской литературы.

- Это один из наиболее точных текстов о моем поколении, о времени моего детства, о судьбах, о стране и вообще о том, кто мы такие, - говорит Руслан Кудашов.

История Саши Савельева будет рассказана в эстетике цирка со свойственной ему буффонадой: карикатурные куклы, сцена-арена, клоунские элементы в костюмах, гротескная игра актеров. Все это - мир бабушки, мир несостоявшейся актрисы, которая превращает любое помещение (будь то ванная или кухня) в сценическое пространство, а самую обычную жизненную ситуацию - в очередное действие бесконечного представления. Музыкальное цитирование шлягеров советского времени, популярных кинофильмов («Семнадцать мгновений весны», «Через тернии к звездам»), зарубежных песен того времени – создаст еще одну зарисовку страны, в которой жили герои спектакля.

Роль Саши Савельева исполнит Григорий Вахрушев, бабушки - Елена Киселева, мамы Саши - Елена Симанович. Премьера пройдет 30 и 31 августа.

Руслан Кудашов, главный режиссер Большого театра кукол (Санкт-Петербург), лауреат премий «Золотая маска», «Золотой Софит», «Арлекин», уже ставил в Воронежском театре кукол: премьера «Мандельштам. Воронежские тетради» по поэтическому циклу поэта, написанному во время ссылки в нашем городе, прошла в 2022-м.