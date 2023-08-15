В Воронеже к 1 сентября могут появиться еще 178 «умных» остановок

«Умная» остановка на улице Ворошилова. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

О резком увеличении количества воронежских «умных» остановок на городской планерке сообщил руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Алексей Рыженин.

По его данным, сейчас в Воронеже действует 96 таких остановок (35% от планируемого количества). Из них 81 установлена на центральных и магистральных улицах, и 15 - на остальных улицах города.

- До 1 сентября, согласно заключенным договорам, планируем установку 274 остановок нового образца, а до 1 марта 2024 года – еще 13, - заявил Алексей Рыженин.

Кстати, теперь предприниматели имеют право изменить сроки действия договоров с восьми до десяти лет, в случае установки «умной» остановки не на центральных или магистральных улицах города.

Напомним, как правило «ум» остановки заключается в том, что на ней размещено «живое» расписание автобусов, по которому можно узнать, долго ли ждать ту или иную маршрутку. Кроме того, по идее, в павильоне можно найти USB-порт, где можно зарядить гаджеты, и должен быть доступен Wi-Fi.