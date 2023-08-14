Мэр Воронежа оценил риски срыва начала отопительного сезона

Фото мэрия Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

В городской администрации на еженедельном планерном совещании обсудили предстоящий отопительный сезон в Воронеже. Мэр Вадим Кстенин оценил риски срыва группой компаний «ПИК-Комфорт».

Как рассказал исполняющий обязанности руководителя управления ЖКХ мэрии Евгений Семынин, у входящих в ГК управляющих компаний возникли финансовые сложности. В итоге к зиме считай на середину августа готовы всего 43% обслуживаемых домов. Из-за этого в целом темпы подготовки многоэтажек к отопительному сезону в городе отстают от плана на 10%.

- Неоднократные требования к ГК «ПИК-Комфорт» о необходимости принятия мер по исправлению ситуации остаются без должного реагирования со ссылкой, как правило, на отсутствии материальной и организационной готовности. По данным фактам подготовлено и направлено более 20 обращений в прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию, – рассказал Евгений Семынин.

И пояснил, что «ПИК-Комфорт» продолжает игнорировать претензии. Вадим Кстенин поручил дать УК полторы недели, чтобы нарастить темпы подготовки к зиме. А потом пригрозил решением проблемы «на более высоком уровне».

Он также подчеркнул, что срыв отопительного сезона в Воронеже исключен. Если управляющие компании не смогут сами подготовить жилфонд к зиме, то этим займется муниципалитет.